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19 лютого 2020, середа, 09:36 15
Політика 2020-02-19T12:00:03+02:00
Українські Новини
Москва звинуватила Євросоюз у невизнанні паспортів, виданих Росією жителям Донбасу

Москва звинуватила Євросоюз у невизнанні паспортів, виданих Росією жителям Донбасу

Елизавета Кесельман
Донбас, МЗС Росії, Паспорти Росії, Жителі ОРДЛО
Паспорт Україна і Росії. Фото:aviakassa.net
Паспорт Україна і Росії. Фото:aviakassa.net

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Євросоюз в участі в політиці "удушення" жителів Донбасу через невизнання паспортів, виданих на території ОРДЛО. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС РФ.

У відомстві стверджують, що дана політика з боку Євросоюзу є прямим порушенням прав людини, оскільки обмежує жителів окупованих територій від системи загальнонаціонального фінансування та банківських послуг, соціальних допомог, пенсій, зарплат, засобів зв'язку, освіти та охорони здоров'я.

"До тактики удушення жителів Донбасу приєдналися і держави ЄС. Частина країн Євросоюзу ухвалили рішення не визнавати видані людям з Донбасу з гуманітарних міркувань російські паспорти і не ставити в них шенгенські візи, як раніше було зроблено стосовно жителів Криму. Вважаємо це прямою дискримінацією і порушенням прав людини. Право на вільний вибір громадянства гарантовано загальною декларацією прав людини 1948 року, Європейської конвенції про громадянство 1997 р. та іншими міжнародними документами", - йдеться в повідомленні.

МЗС РФ звинуватило Україну в прояві подвійних стандартів і принесення в жертву демократичних цінностей рівноправності, які обмежують інтереси і права громадян.

"Закликаємо українську владу і їх західних кураторів відмовитися від цієї практики і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання в галузі захисту прав людини", - написали у відомстві.

Як повідомляли "Українські Новини", у Євросоюзі розробили "єдині рекомендації" по ідентифікації і можливого невизнання" паспортів РФ, виданих жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам.

Крім того, в Євросоюзі будуть відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.

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