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Европа 2020-02-19T09:30:39+02:00
Українські Новини
Турцию сотрясло двойное землетрясение

Турцию сотрясло двойное землетрясение

Анна Рудык
Землетрясение, подземные толчки, Магнитуда землетрясения, Землетрясение в Турции
Землетрясение. Фото: pixabay
Землетрясение. Фото: pixabay

Вчера, 18 февраля, в западной турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Anadolu.

Так, сообщается, что в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 00:23 по местному времени в уезде Кыркагач.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Это второе землетрясение, зафиксированное за сутки в данной части Турции.

Также во вторник в 19:09 в Манисе были зафиксированы толчки магнитудой 5,2.

Как сообщали Українські Новини, в Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших. Подземные толчки также ощутили в соседней Сирии, Ливане и Иране. В МИД Украины сообщили, что среди жертв и пострадавших украинцев нет.

Также в сентябре 2019 года Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов.  А в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

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