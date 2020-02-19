Турцию сотрясло двойное землетрясение

Вчера, 18 февраля, в западной турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Anadolu.

Так, сообщается, что в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 00:23 по местному времени в уезде Кыркагач.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Это второе землетрясение, зафиксированное за сутки в данной части Турции.

Также во вторник в 19:09 в Манисе были зафиксированы толчки магнитудой 5,2.

Как сообщали Українські Новини, в Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших. Подземные толчки также ощутили в соседней Сирии, Ливане и Иране. В МИД Украины сообщили, что среди жертв и пострадавших украинцев нет.

Также в сентябре 2019 года Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов. А в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.