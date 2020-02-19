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19 февраля 2020, среда, 09:00 63
Верховная Рада и партии 2020-02-19T09:02:38+02:00
Українські Новини
Рынок земли и борьба с коррупцией: чем сегодня займутся депутаты

Рынок земли и борьба с коррупцией: чем сегодня займутся депутаты

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Рада, Повестка дня, Рынок земли
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада на пленарном заседании в среду продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 483 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.

Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №3003 об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году и №3015 о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года, а также законопроект №2500 об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции" (2-е чтение).

Как сообщали Українськi Новини, лидер "Слуги народа" оценил возможность досрочного роспуска Верховной Рады.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

 

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