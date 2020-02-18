В Николаеве на улице произошла драка со стрельбой, а в Кропивницком чуть не утонула женщина

В Днипре полицейские "прикрыли" незаконную металлоприемку

17 февраля сотрудники полиции провели санкционированный обыск в незаконном пункте приема лома черных и цветных металлов на одной из улиц Днипра.В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли около двух тонн лома черных и цветных металлов, газовый баллон, весы для взвешивания и тетрадь с расчетами, сообщает "Днепр час". Установлено, что 45-летний местный житель на территории частного домовладения обустроил пункт приема металлолома, не имея государственной регистрации и специального разрешения на осуществление операции с ломом черных металлов.

Страшная находка под Днипром: из пруда достали труп женщины без головы

Женское тело обнаружили в полиэтиленовом пакете на берегу водоёма в Кривом Роге, сообщает "Днепр час". По сообщению, полученному с места событий, пакет в воде обнаружил проходивший мимо местный житель. Сообщается, что он потянул его на берег, но полиэтилен порвался. Внутри оказалось туловище человека без рук и ног. Предварительно — это тело женщины лет 50.На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители осматривают территорию и водоём поблизости.

Девица на Lexus и старик на Prado: в Николаеве произошел уличный конфликт с дракой и стрельбой

17 февраля, в полицию Николаева обратились с сообщением о стрельбе на одной из улиц города, сообщают "Николаевские новости". Конфликт произошелна парковке возле "Макдональдса". Пожилой водитель Toyota Land Cruiser Prado сделал замечание девушке на Lexus, которая так припарковала свою машину, что мешала другим. Ей на помощь выбежал мужчина, сидевший в ее авто. Вышел и водитель Toyota. Началась драка. "Хозяин Toyota достал пистолет и выстрелил в водительское окно Lexus, предварительно, из травматического оружия. За что и получил телесные повреждения", - констатировали в полиции. Участники инцидента были доставлены в отделение для дачи показаний.

Под Никополем женщина из-за долга коллекторам подожгла дом с инвалидами и повесилась во дворе

Под Никополем (Днепропетровская область) в селе Мусиевка погибла сразу целая семья, пишут "Новости N". Это выяснилось после тушения пожара в одном из частных домовладений. Внутри обгоревшего дома спасатели обнаружили бездыханные тела двоих мужчин. А во дворе дома - тело повесившейся 63-летней хозяйки дома. Трагедия произошла утром в субботу, 15 февраля. В этот день к хозяйке дома за долгом должны были прийти коллекторы, которые давно ее терроризировали. Вероятно, это стало причиной того, что женщина подожгла дом, где находились ее сын и брат, а затем сама повесилась во дворе. Находившиеся в доме мужчины погибли от отравления продуктами горения. У них обоих была инвалидность.

Банки с кровью и шприцами: В Николаеве МАФ превратили в наркопритон

На одной из улиц Николаева на базе заброшенного МАФа появился наркопритон, передают "Новости N". Об этом сообщил местный житель Виталий в "Фейсбук". "Это гетто, открытое на базе брошенного МАФа, теперь стало центром наркоторговли и употребления наркотиков, притягивая всех наркоманов и бездомных микрорайона! Все в банках с кровью и шприцах, стены МАФа в граффити наркотиков которые ежедневно лицезрят все жители и проезжающая патрульная полиция, и депутаты горсовета", – отметил Виталий. "Днем это уборная и свалка для водителей, которые справляют нужду и выбрасываю пакеты с мусором!" – добавил он.

В Сумской области вор вынес из сельского магазина товар на 50 тыс. гривен

О краже из магазина сообщила хозяйка, которая, придя утром на работу, увидела беспорядок в помещении и отсутствие большей части товара, сообщает "Ваш шанс". Выяснилось, что в помещение магазина злоумышленник попал, разбив стекло и вырвав решетку в одном из окон. Оперативники отработали территорию вокруг места преступления, изучили видео с камер наблюдения, опросили местных жителей. Те рассказали, что несколько дней назад видели вблизи подозрительного мужчину на автомобиле. По их описаниям правоохранители предположили, что злоумышленником может быть 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель Конотопского района. Проверив его по месту жительства, полицейские убедились в справедливости своих подозрений. К тому же и сам мужчина признался в содеянном. Он объяснил оперативникам, что воровать пошел потому, что не было денег, чтобы содержать себя и свою семью. Среди украденного из магазина алкогольные напитки, сигареты, чай, кофе, конфеты, колбасные изделия, шоколад, консервы, 2 мешка сахара, несколько стартовых пакетов различных мобильных операторов и около 3 тыс. гривен наличными. Всего на сумму около 50 тыс.гривен. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Счастливое спасение: в Ингуле чуть не утонула женщина

В Кропивницком патрульные спасли женщину, тонувшую в реке Ингул, сообщает "Утренний город". Несчастный случай произошел 14 февраля. Патрульным поступило сообщение о том, что был обнаружен труп в реке. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что женщина, находившаяся в воде за два метра от берега, подает признаки жизни. 12 минут понадобилось правоохранителям, чтобы достать женщину из воды. Поскольку у женщины начались проблемы с дыханием, а ее общее состояние внушало опасения, было принято решение доставить пострадавшую в больницу на патрульном автомобиле, не дожидаясь приезда скорой. На следующее утро патрульные проведали женщину и узнали, что она прогуливалась и упала с моста в реку. На следующий день родственники забрали пострадавшую домой.

В Одесской области курение во время ремонта трактора закончилось летальным исходом

В селе Заречное Одесской области тракторист погиб из-за нарушения правил безопасного ремонта, , сообщает "odessa.net.ua". Он ремонтировал трактор и курил во время проведения работ. Как следствие, загорелись легковоспламеняющиеся пары горюче-смазочных материалов. Водитель сильно пострадал от этой вспышки и получил 50% ожогов. Потерпевшего срочно доставили в ожоговый центр, однако спасти водителя не удалось.