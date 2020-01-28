Под Николаевом отлетевшее колесо фуры протаранило легковушку, а под Днипром обстреляли автобусы с пассажирами

Одесситка пыталась сжечь себя в центре города

Прохожие успели спасти пытавшуюся совершить самосожжение женщину, сообщает "odessa.net.ua". 27 января одесситка попыталась свести счеты с жизнью и подожгла себя. Свидетели рассказали, что женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. На улицу выбежали соседи, которым удалось затушить пламя на одежде женщины. Пострадавшей вызвали скорую.

https://www.youtube.com/watch?v=ffxoqnVpEtw#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

На трассе под Николаевом отлетевшее от фуры колесо протаранило легковушку

28 января, на трассе "Николаев-Одесса" отлетевшее от фуры колесо протаранило автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщают "Новости N". Легковушка двигалась по трассе, со стороны Одессы в направлении Николаева. В районе села Половинки Николаевской области у двигавшейся во встречном направлении фуры неожиданно отлетело колесо и врезалось в водительскую дверь "Шевроле". Водитель фуры после происшествия не остановился и продолжил движение. Легковой автомобиль получил механические повреждения, о пострадавших не сообщается.

Отлетевшее колесо протаранило легковушку

В Николаеве угонщики предложили хозяину машины выкупить свое авто за $1500

Еще 10 декабря у 36-летнего жителя Братского района угнали бусик Opel Vivaro. Через время угонщики вышли на связь и предложили пострадавшему выкупить свое авто за $1500. Мужчина согласился на все условия, а сам обратился за помощью в полицию. 27 января, при передаче денег, вымогателей задержали правоохранители. Эти двое – жители Южноукраинска. Один из них уже отбывал срок за имущественные преступления. Деньги и автомобиль изъяты, после проведения следственных действий их вернут владельцу, сообщают "Николаевские новости".

Из пушки по воробьям: охранник супермаркета устроил стрельбу в торговом зале

В Запорожье, вечером 26 января, посетители супермаркета услышали звуки выстрелов, а через некоторое время увидели стрелка — высокого мужчину с винтовкой в руках, сообщает "Наше Місто". Выяснилось, что это не ограбление и не захват заложников. Таким способом мужчина, работающий в охране супермаркета, избавлялся от воробьев, которые поселились в здании. Тем не менее, выстрелы из пневматической винтовки напугали людей, а пули могли серьезно травмировать. Осталось неизвестным, по собственной инициативе или по распоряжению руководства охранник решил радикально избавиться от воробьев в присутствии покупателей.

Под Днипром Volkswagen на полной скорости сбил мать с ребенком

В Подгородном Днепропетровской области водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину с 12-летним ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Предварительно известно, что все машины остановились, чтобы пропустить пешеходов, а водитель Volkswagen решил не тормозить и на скорости въехал в людей, сообщает "Днепр час". В итоге у ребенка травмирована правая нога, у 37-летней женщины более серьезные повреждения - рассечена голова и черепно-мозговая травма. Обоих госпитализировали. Лихачем займутся правоохранители.

В Днипре очень скользко и опасно: что случилось

На одном из проспектов Днипра сломался длинномер "Даф". У него вывалился блок, и очень много машинного масла из двигателя вылилось на проезжую часть. Дорога очень скользкая, передает "Наше Місто". Водитель грузовика предпринял необходимые меры безопасности, посыпав дорогу песком. Но она все равно остается скользкой. На месте происшествия небольшая тянучка, поскольку "Даф", транспортирующий кран, занял целую полосу.

В Днипре на дорогу вылилось машинное масло. Фото: nаshemisto.dp.uа

Под Днипром массово обстреляли автобусы с пассажирами

В Никополе 26 января неизвестные открыли огонь по городским автобусам. В момент обстрела в салонах находились пассажиры, сообщает "Днепр час". Нападению подверглись около пяти автобусов. Как сообщил руководитель предприятия, поврежденные автомобили будут временно сняты с маршрута, из-за чего возможны изменения в графике движения общественного транспорта. Злоумышленники пока не задержаны.