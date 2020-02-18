подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 20:19 15
Внешняя политика 2020-02-18T20:20:29+02:00
Українські Новини
ЕС ожидает от России влияния на "ЛНР" и "ДНР" из-за эскалации конфликта на Донбассе

ЕС ожидает от России влияния на "ЛНР" и "ДНР" из-за эскалации конфликта на Донбассе

Валерия Драгомирова
Европейский союз, Россия, ЛНР, ДНР, Дом, эскалация, Донбасс
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Европейский союз ожидает от России влияния на так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику" из-за эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом Глава представительства ЕС Мати Маасикас написал в своем микроблоге twitter, передают Українськi Новини.

"ЕС ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этом отношении", - сказано в нем.

Он отметил, что сообщения об эскалации конфликта в окрестностях района Золотого с применением оружия, запрещенного "минскими соглашениями", приводящего к жертвам, вызывают крайнюю тревогу ЕС.

Маасикас написал, что наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат согласованному прекращению огня.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военными.

Больше новостей о: Европейский союз Россия ЛНР ДНР Дом эскалация Донбасс

Минимальная зарплата украинцев почти в 12 раз мень...
Путин уволил Суркова с должности помощника президе...
Суд приговорил условно к 5 годам тюрьмы 3 женщин з...
Главарям группировки "Сомали" заочно сообщили о по...
Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским в главной роли
Эвакуация украинцев из китайского Уханя: самолет доставит граждан в "Борисполь" 20 февраля
Новости
Евромайдан
В Киеве проходит шествие в память о погибших на Майдане: онлайн-трансляция 20:35
В штабе ООС отчитались о потерях украинцев и боевиков в ходе боя 20:30
ЕС ожидает от России влияния на "ЛНР" и "ДНР" из-за эскалации конфликта на Донбассе 20:19
Американские бойскауты заявили о банкротстве из-за исков о домогательстве 20:00
Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefa
Adidas представил футбольный мяч финала Лиги Чемпионов 19:45
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в судах, - Ставнийчук 12:52
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
больше новостей
Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok