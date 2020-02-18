ЕС ожидает от России влияния на "ЛНР" и "ДНР" из-за эскалации конфликта на Донбассе

Европейский союз ожидает от России влияния на так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику" из-за эскалации конфликта на Донбассе. Об этом Глава представительства ЕС Мати Маасикас написал в своем микроблоге twitter, передают Українськi Новини. "ЕС ожидает от России полного и немедленного использования своего влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этом отношении", - сказано в нем. Он отметил, что сообщения об эскалации конфликта в окрестностях района Золотого с применением оружия, запрещенного "минскими соглашениями", приводящего к жертвам, вызывают крайнюю тревогу ЕС. Маасикас написал, что наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат согласованному прекращению огня. Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе. Кроме того, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военными.