В феврале, марте и летом будет рекордно меньше цена на газ, — Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил о снижении цены на газ в феврале и марте в сравнении с январем.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - сказал Оржель.

При этом он напомнил, что в январе 2020 года цена на газ на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

"Также снижение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, украинцы смогут качественно получать газ напрямую у себя в домах", - подчеркнул Оржель.

Кроме того Оржель обратил внимание на важность независимости Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для осуществления контроля над монополистами.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" прогнозирует снижение цены на газ до 100 долларов за 1 тыс. куб. м летом 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что цена на газ в феврале будет ниже, чем в декабре и январе.

Также "Нефтегаз" снизил на январь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 15,5%, или на 850 гривен до 4 650 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки облгазсбытов и транспортировки) по сравнению с ранее установленной на январь 2020 года ценой.