Браки и разводы смогут регистрировать нотариусы

Министерство юстиции планирует предоставить нотариусам полномочия регистрировать заключение и разрыв браков при отсутствии детей и имущественных споров.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українськi Новини.

Также Минюст планирует внедрить возможность подачи заявлений в сфере госрегитрации актов гражданского состояния в любой орган госрегистрации таких актов независимо от проживания заявителя, в том числе в электронной форме.

Кроме того, Минюст планирует законодательно урегулировать регистрацию браков в любой определенный невестой и женихом день.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов. Тем временем, в зеркальную дату (19.09.2019) в Киеве поженились 227 пар.

Также в Украине теперь можно будет повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства". Провести юбилейную церемонию может любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Во время церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке. Правда, в нем будет указано "повторно".