подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 17:07 52
Кабмин 2020-02-18T17:43:25+02:00
Українські Новини
Браки и разводы смогут регистрировать нотариусы

Браки и разводы смогут регистрировать нотариусы

Ярина Вацяк
Минюст, Нотариусы, Развод, Брак
Свадьба. Фото:wedding.ua
Свадьба. Фото:wedding.ua

Министерство юстиции планирует предоставить нотариусам полномочия регистрировать заключение и разрыв браков при отсутствии детей и имущественных споров.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українськi Новини.

Также Минюст планирует внедрить возможность подачи заявлений в сфере госрегитрации актов гражданского состояния в любой орган госрегистрации таких актов независимо от проживания заявителя, в том числе в электронной форме.

Кроме того, Минюст планирует законодательно урегулировать регистрацию браков в любой определенный невестой и женихом день.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов. Тем временем, в зеркальную дату (19.09.2019) в Киеве поженились 227 пар.

Также в Украине теперь можно будет повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства". Провести юбилейную церемонию может любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Во время церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке. Правда, в нем будет указано "повторно".

Больше новостей о: Минюст Нотариусы Развод Брак

В Киеве запустили онлайн-сервис еМалятко...
Как защитить жилье от мошенников, - советы эксперт...
В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем ...
Без штампа в паспорте: Саудовская Аравия разрешит ...
Эвакуация украинцев из китайского Уханя: самолет доставит граждан в "Борисполь" 20 февраля
Офис генпрокурора начал расследовать обстрелы позиций ООС во вторник
Новости
В Харьковской области 5 рыбаков провалились под лед. Спасти удалось не всех 17:50
СБУ не нашла в Украине ни одного из списка запрашиваемых Турцией на экстрадицию граждан по "кейсу" Гюлена 17:48
В "Ашан Украина" открестились от скандального Сергея Осипенко, – СМИ 17:40
За год украинцев стало меньше на четверть миллиона человек 17:36
Польза от глобального потепления. Гренландия планирует продавать воду тающих ледников 17:35
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в судах, - Ставнийчук 12:52
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
Угрозы наступления на Донбассе нет, - Генштаб
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok