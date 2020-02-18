На украинской таможне в 4 раза вырос размер штрафов

Во вторник, 18 февраля, Государственная таможенная службу сообщила о повышении размера среднего размера штрафа в одном деле в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Сообщается, что количество дел с реально изъятыми товарами увеличилось в 2,5 раза (если сравнивать январь 2020 с январем 2019).

Также стало в 2 раза больше открытых дел с незаконным перемещением товаров, а также уклонением от уплаты таможенных платежей (аналогичный период).

"По состоянию на сегодня, 18 февраля, Таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн грн ($7,8 млн)", — передают в учреждении. График украинской таможни. Фото: ГТС

Как сообщали Українські Новини, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в декабре заработал 230 тыс. гривен.

Ранее китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited выдвинул официальную претензию Нефедову. Чиновник также отметил, что якобы "сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений.