На українській митниці розмір штрафів виріс в 4 рази

У вівторок, 18 лютого, Державна митна служби повідомила про підвищення розміру середнього розміру штрафу в одній справі в 4 рази. Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Повідомляється, що кількість справ з реально вилученими товарами збільшилося в 2,5 рази (якщо порівнювати січень 2020 з січнем 2019).

Також стало в 2 рази більше відкритих справ з незаконним переміщенням товарів, а також ухиленням від сплати митних платежів (аналогічний період).

"Станом на сьогодні, 18 лютого, Митниця запобігла 2880 спроб порушити митні правила на 192 млн грн ($7,8 млн)", — передають в установі. Графік української митниці. Фото: ГТС

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби Максим Нефьодов у грудні отримав 230 тис. гривень.

Раніше китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited висунув офіційну претензію Нефедову. Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів.