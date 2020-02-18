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18 лютого 2020, вівторок, 16:56 7
Політика 2020-02-18T17:09:06+02:00
Українські Новини
На українській митниці розмір штрафів виріс в 4 рази

На українській митниці розмір штрафів виріс в 4 рази

Таня Войтюк
Державна митна служба України, Максим Нефьодов, Митниця, Штраф
Українська митниця. Фото: dpsu.gov.ua
Українська митниця. Фото: dpsu.gov.ua

У вівторок, 18 лютого, Державна митна служби повідомила про підвищення розміру середнього розміру штрафу в одній справі в 4 рази. Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Повідомляється, що кількість справ з реально вилученими товарами збільшилося в 2,5 рази (якщо порівнювати січень 2020 з січнем 2019).

Також стало в 2 рази більше відкритих справ з незаконним переміщенням товарів, а також ухиленням від сплати митних платежів (аналогічний період).

"Станом на сьогодні, 18 лютого, Митниця запобігла 2880 спроб порушити митні правила на 192 млн грн ($7,8 млн)", — передають в установі.

Звіт української митниці. Фото: ГТСГрафік української митниці. Фото: ГТС

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби Максим Нефьодов у грудні отримав 230 тис. гривень.

Раніше китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited висунув офіційну претензію Нефедову. Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів.

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