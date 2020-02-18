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18 февраля 2020, вторник, 15:50 134
Общество 2020-02-18T17:22:52+02:00
Українські Новини
Писательница Забужко выдала фото с венгерскими евреями в Аушвице за депортацию украинцев

Писательница Забужко выдала фото с венгерскими евреями в Аушвице за депортацию украинцев

Ирина Дорофейчук
Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, Оксана Забужко, Фальсификация, Освенцим
Прибытие поезда с евреями в лагерь смерти Аушвиц. Фото из открытых источников
Прибытие поезда с евреями в лагерь смерти Аушвиц. Фото из открытых источников

Писательница Оксана Забужко опубликовала фальшивку, выдавая известную фотографию прибытия поезда с венгерскими евреями в нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) за якобы фотографию депортации украинцев.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пикантность этой ситуации придает то, как писательница высказалась: "Это же не транспорт в Аушвиц собирают - это наших земляков из родного дома на Сибирь и Колыму сгоняют". Фото евреев перед смертью, Забужко использует для пропаганды и ненависти: "Малоросам - "мызамирцам", с платной агентурой включительно, стоило бы это фото увеличить и повесить себе на стену на видном месте: чтобы хоть изредка представляли себе, в случае прихода "мышебратьев", вот этими, что на перроне - с котомками на Читу и Красноярск", - прокомментировал Долинский сообщение Забужко.

Сообщение Забужко с фальшивой фотографией. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhkoСообщение с фальшивой фотографией. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Уточним, ранее эту фальшивку запустил исторический веб-сайт и журнал "Локальная история". С настоящими фотографиями из "освенцимского альбома" (The Auschwitz Album) в количестве 193 штук можно ознакомиться на веб-сайте израильского национального мемориала Холокоста и Героизма "Яд Вашем".

Публикация журнал Публикация "Локальной истории" с той же фальшивкой. Фото: facebook.com/LokalnaIstoria

Директор Украинского еврейского комитета подчеркивает весь ужас того, что изображение этих невинных женщин и детей, погибших мученической смертью в нацистском лагере смерти, используют в политических манипуляциях и фейках, разжигая рознь и ненависть.

Напомним, 27 января Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

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