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18 февраля 2020, вторник, 16:10 266
Общество 2020-02-18T16:11:11+02:00
Українські Новини
Гоструда проверит работодателей, имеющих более 4 незадекларированных работников

Гоструда проверит работодателей, имеющих более 4 незадекларированных работников

Валерия Драгомирова
Гоструда, Проверка, Работодатели, работники
Работа. Фото: pexels
Работа. Фото: pexels

Государственная служба по вопросам труда до 21 февраля проверит работодателей, которые имеют более 4 незадекларированных работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українські Новини.

В частности отмечается, что с 10 до 21 февраля инспекторы Гоструда проверяют таких работодателей.

Для проведения инспекционной кампании Гоструда планирует обучить соответствующим образом 1,2 тыс. инспекторов, которые на данный момент отвечают только за безопасность труда.

Разработано специальное мобильное приложение, которым инспекторы будут пользоваться при проверках, в нем будет полная информация о субъекте хозяйствования, также с помощью этого приложения различные органы смогут более эффективно обмениваться информацией.

С 20 по 31 января Гоструда провела информационную кампанию по выводу из тени рынка труда, 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу среди более 180 тыс. работодателей в сфере торговли.

Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%.

В 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе совещания о легализации рынка труда заявил, что, по данным Государственной службы статистики, почти каждый 5-й украинец работает неофициально.

Премьер отметил, что правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда для создания цивилизованных условий, обеспечения работникам соблюдения их прав и социальных гарантий.

Гончарук подчеркнул, что будет проводиться разъяснительная работа о преимуществах официального оформления, а также будет создана горячая линия, на которую смогут пожаловаться те, кто работает нелегально.

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