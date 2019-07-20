Сезонные вакансии в Украине: кого ищут работодатели этим летом

В то время, как в Украине безработных в три раза больше, чем вакансий, лето оказалось отличной порой для поиска офисных специалистов. Работодатели ищут кандидатов на открытые позиции в отделах маркетинга, рекламы и PR. Активно искали людей в сфере автотрейдинга, строительства, в салонах красоты и спортивных заведениях, сообщает "Сегодня" со ссылкой на экспертно-аналитический центр hh.ua | grc.\r\n"Очень востребованы начинающие специалисты и студенты, домашний и рабочий персонал. Большую часть (если не все) указанных профсфер можно назвать сезонными. И в этом ключе их прирост выглядит вполне логично", - описывает ситуацию специалист центра Юлия Дрожжина.\r\nНапример, размещались вакансии для инструкторов по плаванию, садовников, овощеводов, поваров в отельно-ресторанные комплексы - типично "летние" предложения работы. \r\nА вот вакансии для специалистов в сферах "IT, телеком" (которые составляют 11% от всей базы вакансий на сайте), "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", а также "Банки, инвестиции, лизинг", "Ритейл" и "Закупки" размещались менее активно.\r\n"В этих профсферах активно размещались вакансии в апреле - мае. А к июню, вероятно, кадровые потребности в них уже были закрыты", - полагает Дрожжина.\r\nСравнительно с аналогичным периодом 2018 года изменения коснулись всех сфер. Самый значительный прирост вакансий можно наблюдать в такие сферы, как "IT, телеком", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Маркетинг, реклама, PR", "Административный персонал", "Начало карьеры, студенты", "Ритейл", "HoReCa". Менее активно размещались в 2019 году, по сравнению с 2018-м, вакансии для банковских сотрудников, в профсферах "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость".\r\nСамая позитивная динамика - в Волынской, Житомирской, Сумской, Киевской областях и в столице. А вот работодатели центральных регионов, Одесской и Черниговской областей размещали вакансии относительно вяло.\r\n\r\n\r\nИнфографика: "Сегодня"\r\nРаньше Українські Новини писали, где и сколько можно заработать на сезонных вакансиях в Украине.\r\nТем временем звезды украинского шоу-биза рассказали, чем зарабатывали до того, как стали знаменитыми.