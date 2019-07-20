Сезонные вакансии в Украине: кого ищут работодатели этим летом

"Очень востребованы начинающие специалисты и студенты, домашний и рабочий персонал. Большую часть (если не все) указанных профсфер можно назвать сезонными. И в этом ключе их прирост выглядит вполне логично", - описывает ситуацию специалист центра Юлия Дрожжина.

Например, размещались вакансии для инструкторов по плаванию, садовников, овощеводов, поваров в отельно-ресторанные комплексы - типично "летние" предложения работы.

А вот вакансии для специалистов в сферах "IT, телеком" (которые составляют 11% от всей базы вакансий на сайте), "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", а также "Банки, инвестиции, лизинг", "Ритейл" и "Закупки" размещались менее активно.

"В этих профсферах активно размещались вакансии в апреле - мае. А к июню, вероятно, кадровые потребности в них уже были закрыты", - полагает Дрожжина.

Сравнительно с аналогичным периодом 2018 года изменения коснулись всех сфер. Самый значительный прирост вакансий можно наблюдать в такие сферы, как "IT, телеком", "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия", "Маркетинг, реклама, PR", "Административный персонал", "Начало карьеры, студенты", "Ритейл", "HoReCa". Менее активно размещались в 2019 году, по сравнению с 2018-м, вакансии для банковских сотрудников, в профсферах "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость".

Самая позитивная динамика - в Волынской, Житомирской, Сумской, Киевской областях и в столице. А вот работодатели центральных регионов, Одесской и Черниговской областей размещали вакансии относительно вяло.

Инфографика: "Сегодня"

Раньше Українські Новини писали, где и сколько можно заработать на сезонных вакансиях в Украине.

Тем временем звезды украинского шоу-биза рассказали, чем зарабатывали до того, как стали знаменитыми.