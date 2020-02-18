Перепади температур, дощі зі снігом та туман: прогноз погоди на 19 лютого

19 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі -1...-6 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +7...+9 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +6...+8 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів. На сході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +7...+12 градусів. У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів. Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про високу сніголавинну небезпеку і пориви вітру. Тим часом 18 лютого в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів.