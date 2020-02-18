Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра

Сегодня, 18 февраля, в некоторых областях Украины ожидается высокий уровень снеголавинной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что снеголавинная опасность ожидается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областях ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным Укргидрометцентра, в Украине сохранится ветреная погода с порывами 7-12 м/с.

Как сообщали Українські Новини, 18 февраля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

Также в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве оказалась самой теплой в истории. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градусов тепла, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году.