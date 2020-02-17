Придет весеннее тепло, но штормовой ветер не отступит: прогноз погоды на 18 февраля

18 февраля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь (днем местами), ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем -1…+4 градуса. В Моршине небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов. В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+9 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+10 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +6…+12 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов. Как сообщали Українські Новини, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Ранее в центральных областях Украины предупредили о сильном ветре.