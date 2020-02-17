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17 февраля 2020, понедельник, 21:00 168
Общество 2020-02-17T21:00:02+02:00
Українські Новини
Придет весеннее тепло, но штормовой ветер не отступит: прогноз погоды на 18 февраля

Придет весеннее тепло, но штормовой ветер не отступит: прогноз погоды на 18 февраля

Анна Рудык
погода в Украине, погода в Карпатах, Прогноз погоды, погода в Киеве
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

18 февраля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь (днем местами), ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем -1…+4 градуса.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +6…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда.

Ранее в центральных областях Украины предупредили о сильном ветре.

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