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18 февраля 2020, вторник, 10:57 82
Президент 2020-02-18T10:57:05+02:00
Українські Новини
Расходы на содержание президентской автобазы за год уменьшились в 1,5 раза

Расходы на содержание президентской автобазы за год уменьшились в 1,5 раза

Анна Рудык
Госуправление делами, ГУД, Автобаза, Автобаза ГУС
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

Расходы на содержание 232 автомобилей Государственного управления делами (ГУД) составили около 160 млн гривен в 2019 году и в 2020 году не планируется увеличение автобазы.

Об этом говорится в ответах Госуправления делами и "Автобазы ГУД" на запросы Українських Новин.

"Кассовые расходы на содержание государственной организации "Автобаза Государственного управления делами" в 2019 году по общему и специальному фонду государственного бюджета составили 159 715 600 гривен", - сказано в ответе.

При этом новые автомобили для автобазы в 2019 не закупались.

"Государственной организацией "Автобаза Государственного управления делами" в 2019 году не проводилась закупка автотранспортных средств, и не планируется закупка автотранспортных средств в 2020 году", - говорится в ответе.

Всего на балансе автобазы ГУД находится 232 легковых и грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов, средств специального назначения: Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Toyota (1999-2018), Mercedes-Benz (1995-2018), Ford (1997-2014), Volkswagen (2001-2013), Skoda (2007-2010), Renault (2006-2011), Opel (1997-2002), Богдан (2003), ГАЗ (1987-2002), ЗИЛ (1987-1996), КамАЗ (1992).

Эти машины используются для транспортного обслуживания Президента, Офиса Президента, официальных мероприятий и иностранных делегаций, Госуправления делами, в том числе для медицинских учреждений в его управлении, и других дополнительных органов и служб.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления.

Ранее Зеленский сократил штат Госуправления делами.

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