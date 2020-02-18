Экс-бойца спецназа "Омега" подозревают в убийстве активистов Майдана

Офис генерального прокурора сообщил бывшему бойцу спецподразделения "Омега" о подозрении в убийстве и покушении на убийство активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 17 февраля 2020 года сообщено о подозрении бывшему работнику внутренних войск МВД Украины, а именно спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство", - сказано в нем.

По версии следствия, указанное лицо подозревается в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве.

По данным следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц из числа бывших работников спецподразделения "Беркут", подчиненного Министерству внутренних дел.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января ГБР сформировало подразделение по расследованию дел Майдана.

Также ГБР назначило бывшего заместителя директора бюро Александра Буряка руководителем спецподразделения по расследованию преступлений времен Майдана.