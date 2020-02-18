В Раде почтили минутой молчания память погибших во время Евромайдана

"Уважаемые народные депутаты, мы знаем, что эта пленарная неделя – это неделя, в которую происходили события на Майдане. Это неделя, которая вошла в нашу судьбу как неделя Революции достоинства. У меня предложение, давайте все вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Один из самых кровавых штурмов Майдана начался 18 февраля 2014 года и продлился до 20 февраля, завершившись перестрелкой между силовиками и майдановцами. Жертвы были с обеих сторон. В результате погибших со стороны майдана стали называть Небесной сотней. Спустя 6 лет в списке погибших и наградженнях СМИ нашли массовые фальсификации - к героям были зачислены случайные люди.

Как сообщали Українські Новини, 18 февраля во вторник боевики атаковали украинских военных, возле линии разграничения идет бой.