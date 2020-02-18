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18 февраля 2020, вторник, 09:09 137
Верховная Рада и партии 2020-02-18T09:10:01+02:00
Українські Новини
Рынок земли и многонациональные учения: чем сегодня займется Рада

Рынок земли и многонациональные учения: чем сегодня займется Рада

Анна Рудык
Рынок земли, Военные учения, Повестка дня, Верховная Рада
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 216 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.

Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №3003 об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году и №3015 о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года, а также законопроект №2500 об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции" (2-е чтение).

Как сообщали Українськi Новини, лидер "Слуги народа" оценил возможность досрочного роспуска Верховной Рады.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

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