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18 февраля 2020, вторник, 05:30 112
Lifestyle 2020-02-18T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня годовщина расстрелов на Майдане и боев за Дебальцево

Сегодня годовщина расстрелов на Майдане и боев за Дебальцево

Ярина Вацяк
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Майдан
Майдан

Сегодня, 18 февраля 6-я годовщина расстрелов на Майдане и 5-я годовщина боёв за Дебальцево.

18-20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности погибло более 100 граждан.

18 февраля - годовщина расстрелов на Майдане 18 февраля - годовщина расстрелов на Майдане

Они были расстреляны во время ожесточенных протестов против тогдашнего президента Виктора Януковича. 18 февраля 2014 во время расстрелов на Майдане погибли 23 человека. То, что начиналось как мирное шествие, переросло в кровавое противостояние. Сначала на активистов напали титушки, затем оружие взяли силовики. 18-20 февраля 2014 году на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины.

Бои за Дебальцевский плацдарм - одно из самых крупных столкновений на Донбассе. Острая фаза продолжалась почти месяц - с 25 января по 18 февраля 2015 года - и включала в себя как массированные артиллерийские обстрелы, так и перестрелки на малых расстояниях из стрелкового оружия и даже танковые сражения.

В мире в этот день отмечаю День Независимости Исламской Республики Гамбия, Национальный день распития вин в США и Национальный день героев в Алжире.

Также 18 февраля день батарейки.

По православному календарю, День почтения памяти мученицы Агафии Панормской (Палермской).

В народе верили, что если в этот день погода теплая - зима уже закончилась. Если был мороз, значит, весна будет теплой и придет рано, а лето будет засушливым. Если нет снега – лето будет без дождей.

Именины отмечают:

  • Антон
  • Макар
  • Михаил
  • Агата
  • Александра
  • Василиса.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 18 февраля, в Украине днем +5...+10 градусов, ночью -5...+5 градус. По западе Украины дождь. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 18 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 18 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 0,14 коп. и составляет 24,4456 UAH/USD. Курс гривны к евро на 18 февраля установлен на уровне  26,4954 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей.

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