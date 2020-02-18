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18 февраля 2020, вторник, 10:15 65
Общество 2020-02-18T10:24:31+02:00
Українські Новини
Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы

Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Крым, Оккупация Крыма, Поступление в вуз, Поступление крымчан в ВУЗы Украины
Крым. Фото: world-countries.net
Крым. Фото: world-countries.net

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в Высшие учебные заведения. Об этом передает Крым.реалии.

Отмечается, что президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.

Также сообщается, что в 2019 году по информации Минобораза Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина». Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».

Как сообщали Українські Новини, ранее США призвало Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

Кроме того, в силу вступило упрощенное пересечение границы с Крымом для детей.

Также регистрация на Внешнее независимое оценивание стартовала 3 февраля и продлится до 24 марта. 

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