Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в Высшие учебные заведения. Об этом передает Крым.реалии.

Отмечается, что президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.

Также сообщается, что в 2019 году по информации Минобораза Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина». Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».

Как сообщали Українські Новини, ранее США призвало Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

Кроме того, в силу вступило упрощенное пересечение границы с Крымом для детей.

Также регистрация на Внешнее независимое оценивание стартовала 3 февраля и продлится до 24 марта.