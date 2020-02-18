Зеленський має намір спростити умови вступу для кримчан в українські ВНЗ

Президент Володимир Зеленський заявив про наміри усунути всі перешкоди для абітурієнтів з анексованого Криму при вступі у вищі навчальні заклади. Про це передає Крим.реалії.

Наголошується, що президент вже дав доручення розробити державну програму, що сприяє збереженню молоддю з окупованих територій українського громадянства. Дане розпорядження було зроблено в ході зустрічі глави держави зі своїм представником у Криму Антоном Кориневичем.

Також повідомляється, що в 2019 році за інформацією Минобораза України, 265 жителів анексованого Росією Криму вступили до внз на материковій частині України за спрощеною схемою надходження – через освітні центри "Крим – Україна". Керівництво міністерства зазначало, що кількість вступників до українських вишів кримчан зростає, але "дуже повільно".

Як повідомляли Українські Новини, раніше США закликав Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні.

Крім того, в силу вступило спрощений перетин кордону з Кримом для дітей.

Також реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання стартувала 3 лютого і триватиме до 24 березня.