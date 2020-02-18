Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина

Власти Запорожья объявили об окончании карантина во всех школах и о восстановлении учебного процесса во вторник 18 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

Такое решение местная Рада приняла вчера. Глава Запорожья аргументировал данное решение тем, что количество детей, заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) значительно уменьшилось.

Скриншот:facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

В то же время, чиновник призвал беречь себя и в случае обнаружения симптомов сразу же обращаться к врачам.

"Карантин в запорожских школах завершается - с завтрашнего дня ученики вернутся к учебе. Такое решение мы приняли сегодня, учитывая снижение количества больных детей", - говорится в сообщении.

Данное решение вызвало негативную реакцию среди жителей города. Так, в комментариях под постами мэра пользователи пожаловались, что их не предупредили заранее о внезапном окончании карантина, а также заявили о том, что решение не является благоразумным, поскольку эпидпорог заболеваний не уменьшился, и дети подвержены риску заболеть.

Комментарии на странице мэра Запорожья.Скриншоты: facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

Как сообщали Українські Новини, карантин в Запорожье продлили во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля.

Также в Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ.