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18 февраля 2020, вторник, 09:52 55
Общество 2020-02-18T09:53:14+02:00
Українські Новини
Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина

Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина

Елизавета Кесельман
Запорожье, Карантин, Продление карантина, Окончание карантина

Власти Запорожья объявили об окончании карантина во всех школах и о восстановлении учебного процесса во вторник 18 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

Такое решение местная Рада приняла вчера. Глава Запорожья аргументировал данное решение тем, что количество детей, заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) значительно уменьшилось.

Скриншот:facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-ЗапорожьяСкриншот:facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

В то же время, чиновник призвал беречь себя и в случае обнаружения симптомов сразу же обращаться к врачам.

"Карантин в запорожских школах завершается - с завтрашнего дня ученики вернутся к учебе. Такое решение мы приняли сегодня, учитывая снижение количества больных детей", - говорится в сообщении. 

Данное решение вызвало негативную реакцию среди жителей города. Так, в комментариях под постами мэра пользователи пожаловались, что их не предупредили заранее о внезапном окончании карантина, а также заявили о том, что решение не является благоразумным, поскольку эпидпорог заболеваний не уменьшился, и дети подвержены риску заболеть.

Комментарии на странице мэра Запорожья.Скриншоты: facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-ЗапорожьяКомментарии на странице мэра Запорожья.Скриншоты: facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

Как сообщали Українські Новини, карантин в Запорожье продлили во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля. 

Также в Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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