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18 лютого 2020, вівторок, 10:03 8
Суспільство 2020-02-18T12:15:03+02:00
Українські Новини
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку і пориви вітру

Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку і пориви вітру

Анна Рудык
погода в Україні, Сніголавинна небезпека, пориви вітру, Прогноз погоди
Карпати в снігу. Фото: Влад Каретник/Facebook
Карпати в снігу. Фото: Влад Каретник/Facebook

Сьогодні, 18 лютого, у деяких областях України очікується високий рівень сніголавинної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що сніголавинна небезпека очікується в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

"За даними Укргідрометцентру, 18 лютого у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківській областях очікується значне сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні збережеться вітряна погода з поривами 7-12 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, 18 лютого в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

Також оновлені ще два температурних рекорди. Ніч на понеділок, 17 лютого, в Києві виявилась найтеплішою в історії. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче 1,8 градусів тепла, що на 0,1 градуса тепліше ніж в 1974 році.

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