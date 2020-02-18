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  • В Азовском море очевидцы засняли дельфинов, играющих возле берега
18 февраля 2020, вторник, 08:54 99
Жизнь 2020-02-18T08:55:47+02:00
Українські Новини
В Азовском море очевидцы засняли дельфинов, играющих возле берега

В Азовском море очевидцы засняли дельфинов, играющих возле берега

Елизавета Кесельман
Азовское море, Азовское побережье, Потепление, Дельфины

На Азовском море в феврале дельфины начали все ближе подплывать к берегу, пользуясь случаем отсутствия отдыхающих на побережье. Запечатлеть зрелище на видео удалось местным очевидцам.

 

Уникальных млекопитающих удалось запечатлеть на видео у берегов Арбатской стрелки в воскресенье, 16 февраля.

На записи видно, как пара дельфинов резвится у берега, наслаждаясь, судя по всему, теплой зимой в Украине.

Как сообщали Українськ Новини, с начала 2019 были найдены мертвыми 74 дельфина, которых выбросило на берега Украины.

Кроме того, дельфин выучил язык морских свиней после 17 лет жизни среди них, а в июле 2017 года на мелководье Дуная спасли трех дельфинов, не сумевших вернуться в море.

Ранее суд арестовал дельфинарий "Немо" в Киеве за мошенничество в особо крупных размерах.

В Черном море в районе поселка Новый Свет  заметили аномального дельфина, имеющего мутацию хвостового плавника. 

Также в оккупированном Крыму дельфины украинских ВМС умерли от голода.

В 2017 в Одесской области в сетях браконьеров обнаружили 7 мертвых дельфинов.

 

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