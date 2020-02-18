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18 февраля 2020, вторник, 05:28 8 Инфографика
Lifestyle 2020-02-18T05:28:02+02:00
Українські Новини
Скорпионам следует быть искренними, а Водолеев ждет удачный день — гороскоп на вторник

Скорпионам следует быть искренними, а Водолеев ждет удачный день — гороскоп на вторник

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп. Фото: pershij.com.ua

18 февраля, по словам синоптиков, будет пасмурно. Но астрологи уверяют, что это не скажется на настроении большинства знаков зодиака. О том, что звезды приготовили всем знакам во вторник, 18 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют меньше говорить и больше действовать. Тем более, что ораторское искусство во вторник будет не подвластно Овнам. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

Во вторник обояние Тельцов откроет им доступ в любые сферы жизни. Если появится необходимость кого-то очаровать, то лучшего дня не найти. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день звезды будут благосклонны к Близнецам. Также во вторник следует заняться планированием дел на будущее. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Ситуация, в которой находятся Раки, очень нестабильная. Но именно это во вторник сыграет на руку. Звезды советуют ловить момент. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Удачный день для того, чтобы разделаться с делами, на которые ранее не хватало времени. Также в этот день все будут рады видеть Львов. Звезды советуют провести вечер в компании друзей. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы увидят свет в конце тоннеля. Звезды уверяют, что вторник станет отправной точкой для чего-то нового и хорошего в жизни Дев. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Во вторник Весам придется забыть о личной жизни, весь день Весы будут решать чужие проблемы. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам следует быть искренними с окружающими. Но также во вторник звезды не советуют доверять свои секреты кому-либо. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам придется выполнить давнее обещание. Даже если это будет сложно. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Во вторник с мнением Козерогов никто не будет считаться. Звезды советуют оставить его при себе. Время для того, чтобы высказываться еще придет. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вторник принесет Водолеям массу приятных неожиданностей. Одной из них станет знакомство с человеком, который в ближайшем будущем очень сильно поможет Водолеям.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбам в голову придет ценная идея. Звезды советуют сразу заняться ее реализацией. 

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году значительные перемены произойдут в жизни Овнов и Львов.

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