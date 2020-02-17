Масштабный обмен пленными планируется провести до встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами запланировано провести до следующей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.



"В этот раз (в декабре 2019 года в Париже) удалось более-менее достичь прогресса разве что в обмене людей. Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными", - сказал он.



Пристайко напомнил, что встреча в "нормандском формате" запланирована на апрель.



По его словам, на ней будут обсуждаться те вопросы, которые не были разрешены на предыдущей встрече.



В частности, президент Владимир Зеленский намерен настаивать на приоритетности создания в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рабочей подгруппы по вопросам границы.



Также министр подчеркнул, что до сих пор не разрешен вопрос прекращения огня, допуска Международного Комитета Красного Креста на оккупированные территории, обмена пленными в формате "всех на всех".



Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля Пристайко прогнозировал возвращение 100 украинцев в результате обмена с Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" в ближайшее время.



Ранее Зеленский заявил, что готовится возвращение 200 заключенных украинцев.