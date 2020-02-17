подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 февраля 2020, понедельник, 23:15 37
Внешняя политика 2020-02-17T23:15:01+02:00
Українські Новини
Масштабный обмен пленными планируется провести до встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Масштабный обмен пленными планируется провести до встречи в "нормандском формате", - Пристайко

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , нормандский формат, Нормандская встреча, обмен пленными
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами запланировано провести до следующей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"В этот раз (в декабре 2019 года в Париже) удалось более-менее достичь прогресса разве что в обмене людей. Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными", - сказал он.

Пристайко напомнил, что встреча в "нормандском формате" запланирована на апрель.

По его словам, на ней будут обсуждаться те вопросы, которые не были разрешены на предыдущей встрече.

В частности, президент Владимир Зеленский намерен настаивать на приоритетности создания в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рабочей подгруппы по вопросам границы.

Также министр подчеркнул, что до сих пор не разрешен вопрос прекращения огня, допуска Международного Комитета Красного Креста на оккупированные территории, обмена пленными в формате "всех на всех".

Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля Пристайко прогнозировал возвращение 100 украинцев в результате обмена с Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявил, что готовится возвращение 200 заключенных украинцев.

Больше новостей о: Вадим Пристайко нормандский формат Нормандская встреча обмен пленными

Россия не выполнила договоренности "нормандского ф...
Путин спросил у Зеленского о намерении реально вып...
Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодат...
Все освобожденные 29 декабря пленные получили пред...
Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс. гривен за пару
Новости
Место размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев будут круглосуточно охранять правоохранители 23:45
Масштабный обмен пленными планируется провести до встречи в "нормандском формате", - Пристайко 23:15
Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи" 22:50
Дети провалились под лед в Харьковской области: двое погибли 22:18
Дубинский заявил, что договорился с Минздравом не размещать украинцев из Уханя на карантин в Обуховском районе 22:15
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
больше новостей
Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok