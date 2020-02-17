Дубинский заявил, что договорился с Минздравом не размещать украинцев из Уханя на карантин в Обуховском районе

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заверил жителей Обуховского района в достижении договоренности с Министерством здравоохранения не размещать украинцев, эвакуированных из китайского Уханя, на карантин в частном санатории в Обуховском районе Киевской области.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Только что добился такого решения от МОЗ", - написал он.



Он обратился к жителям Обуховского района и заверил их, что размещения украинских граждан из Китая на карантин на территории Обуховского района не будет.



Как сообщали Українськi Новини, Обуховский районный совет просит президента Владимира Зеленского не допустить размещения эвакуированных из Уханя украинцев на карантин в частном санатории в Обуховском районе Киевской области.



Также глава поселка Шкло на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут украинцев из Китая.



Тем временем Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.





