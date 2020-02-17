подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новости
  • Мир
  • ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями
17 февраля 2020, понедельник, 21:26 47
Мир 2020-02-17T21:27:06+02:00
Українські Новини
ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями

ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, Коронавирус, ВОЗ, Вспышка инфекции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Китайский коронавирус COVID19 менее смертельный, чем другие. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

"Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - говорится в сообщении.

Также организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

"И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность", - добавили в ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав определил 2 места для содержания эвакуированных из Китая людей, но не сказал, о каких населенных пунктах идет речь.

Из-за коронавируса в Китае начались перебои с интернетом, сеть перегружена.

Больше новостей о: Коронавирус в Китае Коронавирус ВОЗ Вспышка инфекции

В Китае собираются уничтожить деньги, которые ходи...
В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 ...
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу...
В Китае бушует новый смертельный вирус: рекомендац...
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс. гривен за пару
Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей
Новости
ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями 21:26
Буллинг. Фото: empathyreboot.ca
Из-за буллинга 14-летняя школьница из Кривого Рога довела себя до анорексии 21:08
Придет весеннее тепло, но штормовой ветер не отступит: прогноз погоды на 18 февраля 21:00
Сытник пожаловался Джокеру на "суровые месседжи от западных партнеров" 20:58
НАБУ планирует арендовать тир для стрельбы из штурмовой винтовки за 0,5 млн гривен 20:53
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok