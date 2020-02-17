ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями

Китайский коронавирус COVID19 менее смертельный, чем другие. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

"Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - говорится в сообщении.

Также организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

"И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность", - добавили в ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав определил 2 места для содержания эвакуированных из Китая людей, но не сказал, о каких населенных пунктах идет речь.

Из-за коронавируса в Китае начались перебои с интернетом, сеть перегружена.