Сытник пожаловался Джокеру на "суровые месседжи от западных партнеров"

Пранкер Джокер поговорил от имени лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с главой НАБУ Артемом Сытником, а тот пожаловался ему на суровые месседжи от западных партнеров. Об этом Джокер сообщил в своем Телеграм-канале в понедельник, 17 февраля

"Поболтал как Слава Вакарчук с главой НАБУ и другом беглого экс-депутата Грановского Артемом Сытником.

Для коллекции. В канун голосования за его отставку узнал пару новостей. Сытник в шатком положении. Не хочет общаться с Петей (экс-президент Петр Порошенко - Ред.). С Ермаком (глава Офиса президента Андрей Ермак - Ред.) говорить тоже не хочет. Гордый. Коломойского не боится, но насторожен. Говорит, что власть получила самые суровые месседжи от западных партнеров. То ли ещё будет...", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/joker_ukr/298

Далее пранкер приводит скриншоты своей переписки с Сытником.

Переписка Сытника и пранкера Джокера. Скриншот: t.me/joker_ukr/298

Как сообщали Українські Новини, 7 февраля в Верховной Раде Украины был внесен проект постановления №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника. К проекту также был прикреплен документ, в котором говорится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Ранее также сообщалось о том, сколько заработали все силовики в декабре.