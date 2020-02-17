Ситник поскаржився Джокеру на "суворі меседжі від західних партнерів"

Пранкер Джокер поговорив від імені лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з головою НАБУ Артемом Ситником, а той поскаржився йому на суворі меседжі від західних партнерів. Про це Джокер повідомив у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 17 лютого, передає "Страна".

"Поговорив як Слава Вакарчук з головою НАБУ і іншому побіжного екс-депутата Грановського Артемом Ситником.Для колекції. Напередодні голосування за його відставку дізнався пару новин. Ситник в скрутному становищі. Не хоче спілкуватися з Петриком (екс-президент Петро Порошенко - Ред.). З Єрмаком (глава Офісу президента Андрій Єрмак - Ред.) говорити теж не хоче. Гордий. Коломойського не боїться, але насторожений. Каже, що влада отримала найсуворіші меседжі від західних партнерів. Чи То ще буде...", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Далі пранкер призводить скріншоти свого листування з Ситником.

Листування Ситника і пранкери Джокера. Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого у Верховній Раді України був внесений проект постанови №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. До проекту також був прикріплений документ, в якому йдеться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Раніше також повідомлялося про те, скільки заробили всі силовики в грудні.