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17 лютого 2020, понеділок, 20:58 9
Суспільство 2020-02-17T22:21:02+02:00
Українські Новини
Ситник поскаржився Джокеру на "суворі меседжі від західних партнерів"

Ситник поскаржився Джокеру на "суворі меседжі від західних партнерів"

Ольга Фандорина
Повідомлення, Переписка, Артем Ситник, Пранкер Джокер

Пранкер Джокер поговорив від імені лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з головою НАБУ Артемом Ситником, а той поскаржився йому на суворі меседжі від західних партнерів. Про це Джокер повідомив у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 17 лютого, передає "Страна".

"Поговорив як Слава Вакарчук з головою НАБУ і іншому побіжного екс-депутата Грановського Артемом Ситником.Для колекції. Напередодні голосування за його відставку дізнався пару новин. Ситник в скрутному становищі. Не хоче спілкуватися з Петриком (екс-президент Петро Порошенко - Ред.). З Єрмаком (глава Офісу президента Андрій Єрмак - Ред.) говорити теж не хоче. Гордий. Коломойського не боїться, але насторожений. Каже, що влада отримала найсуворіші меседжі від західних партнерів. Чи То ще буде...", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Далі пранкер призводить скріншоти свого листування з Ситником.

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Листування Ситника і пранкери Джокера. Скріншот: t.me/joker_ukr/298Листування Ситника і пранкери Джокера. Скріншот: t.me/joker_ukr/298

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого у Верховній Раді України був внесений проект постанови №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. До проекту також був прикріплений документ, в якому йдеться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Раніше також повідомлялося про те, скільки заробили всі силовики в грудні.

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