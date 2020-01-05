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05 января 2020, воскресенье, 09:45 98
Общество 2020-01-05T09:45:36+02:00
Українські Новини
Больше фриланса: эксперты рассказали, каким будет рынок труда в новом году

Больше фриланса: эксперты рассказали, каким будет рынок труда в новом году

Валерия Драгомирова
работа, 2020 год, рынок труда
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

На рынке труда одни тенденции постоянно сменяют другие, исчезают и появляются профессии. Эксперты уверены, что украинские тенденции на рынке труда в 2020 году будут совпадать с общемировыми. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, в компании P&G нам рассказали, что одним из ключевых направлений их стратегии является гендерное равенство.

"Тенденции рынка труда в 2020 году для Украины будут идти в ногу с глобальными. Компании, которые декларируют среди своих базовых ценностей соблюдение прав человека, борьбу с дискриминацией и равенство, смогут вырваться вперед в гонке за лучшие таланты. Но это станет возможным только в том случае, если работодатели готовы найти креативные подходы к обеспечению этих прав, проявляя заботу далеко за рамками требований законодательства", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Евгения Ульянова, директор по персоналу P&G в Украине.

Работодатели также отмечают, что на первое место выходит не только гендерное разнообразие, но и возрастное, ведь наряду со старением персонала наблюдается также и обратная тенденция — соискатели становятся все моложе.

Юлия Гречко, основательница компании Wow HR, отмечает, что молодежь ищет работу уже с первого курса института. Но тенденция дефицита кадров на рынке труда также сохранится.

"Эта тенденция сохраняется уже несколько лет и сейчас только нарастает. Из-за демографической "ямы" в 90-х годах (когда детей просто не рожали) на рынок выходит меньшее количество кандидатов, эта проблема будет усугубляться", — говорит Гречко и добавляет, что из-за этого компании вынуждены бороться за работников, в том числе путем построения бренда.

Также эксперты отмечают, что распространяются такие формы работы, как фриланс, удаленная работа, частичная занятость, т.к. все больше работодателей готовы работать с удаленными командами и привлекать людей на условиях частичной занятости. Этого требует растущая конкуренция между работодателями за кандидата, а также ожидания представителей поколения Z (те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) и Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) от места работы и от работодателя, а это гибкость и уважение к балансу "работа – жизнь".

Также эксперты уверены, что в следующем году трудовая миграция будет приостанавливаться.

Ранее Українські Новини писали, что изменилось в Украине с Нового года

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