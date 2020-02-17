Движение по Южному мосту частично ограничат из-за противоаварийных работ

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 17 и 19 февраля в связи с противоаварийными работами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 17 февраля частично ограничат движение транспорта в сторону станции метро "Выдубичи" с 11:00 до 17:00.

19 февраля движение движение будет ограничено в сторону левого берега с 9:00 до 15:00.

"Киевавтодор" отметил, что на эстакаде Южного моста выходят из строя старые деформационные швы и покрытия возле них.

Из-за этого будут проведены противоаварийные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве на пол дня перекрывали Южный мост: где в Киеве будут пробки.

Ранее, с 10 февраля, на мосту Патона в Киеве ограничивали движение и закроют его для грузовиков. Также в декабре коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел.