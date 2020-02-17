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  • Украина настаивает на передаче ей "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ
17 февраля 2020, понедельник, 14:30 15
Политика 2020-02-17T14:30:18+02:00
Українські Новини
Украина настаивает на передаче ей "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Украина настаивает на передаче ей "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Надежда Комендантова
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Черный ящик, Иран, Алексей Данилов, СНБО
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, который накануне прибыл в Иран, отмечает первоочередность исследования "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и подчеркивает, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране обсудили вопросы расследования авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 8 января.

Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полную готовности Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, которые работали на месте трагедии.

Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международных правовых норм.

Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов.

В переговорах также принял участие посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, первый заместитель директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Игорь Мишарин.

Как сообщали Українські Новини, Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ. 


Ранее сообщалось, что Иран не намерен делиться с Украиной материалами расследования по крушению самолета МАУ после утечки записи разговора диспетчера с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines, который видел пуск ракеты и взрыв.

Больше новостей о: Крушение Boeing-737 МАУ в Иране Черный ящик Иран Алексей Данилов СНБО

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