Украина настаивает на передаче ей "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, который накануне прибыл в Иран, отмечает первоочередность исследования "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и подчеркивает, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране обсудили вопросы расследования авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 8 января.

Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полную готовности Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, которые работали на месте трагедии.

Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международных правовых норм.

Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов.

В переговорах также принял участие посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, первый заместитель директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Игорь Мишарин.

Как сообщали Українські Новини, Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ.



Ранее сообщалось, что Иран не намерен делиться с Украиной материалами расследования по крушению самолета МАУ после утечки записи разговора диспетчера с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines, который видел пуск ракеты и взрыв.