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17 лютого 2020, понеділок, 12:36 10
Суспільство 2020-02-17T12:39:51+02:00
Українські Новини
Кожен 20 автомобіль в Україні знаходиться під арештом або в заставі, — Opendatabot

Кожен 20 автомобіль в Україні знаходиться під арештом або в заставі, — Opendatabot

Елизавета Кесельман
Автомобіль, Реєстр автомобілей, застава, Штраф
Фото:facebook.com/OpenDataBot
Фото:facebook.com/OpenDataBot

Кожен 20 автомобіль в Україні перебуває в заставі за кредитом, або ж на нього накладено арешт, що означає, що власники таких автомобілів не можуть ними вільно розпоряджатися. Про це йдеться в повідомленні системи для роботи з відкритими даними Opendatabot на сторінці в Facebook.

"Кожен 20-й власник не може продати свій автомобіль — його машина знаходиться під арештом або в заставі", — повідомляють в Opendatabot.

Скріншот:facebook/OpenDataBotСкріншот:facebook/OpenDataBot

Зокрема, основні причини, за якими на машини накладають обмеження і забороняють їх продаж, пов'язані з протиправними діями їх власників, а саме:

  • несплачених штрафів;
  • боргів за комунальні послуги;
  • кредитів в банку (які взяті на покупку машини, або ж машина в заставі за цим кредитом)
  • відкритого судового провадження.

Як собщали Українські Новини, до реєстру боржників в Україні Opendatabot, запущений в лютому цього року, потрапили вже понад 1,7 млн громадян.

Крім того, в Мінекономіки опублікували список автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2020.

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