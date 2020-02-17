Кожен 20 автомобіль в Україні знаходиться під арештом або в заставі, — Opendatabot

Кожен 20 автомобіль в Україні перебуває в заставі за кредитом, або ж на нього накладено арешт, що означає, що власники таких автомобілів не можуть ними вільно розпоряджатися. Про це йдеться в повідомленні системи для роботи з відкритими даними Opendatabot на сторінці в Facebook. "Кожен 20-й власник не може продати свій автомобіль — його машина знаходиться під арештом або в заставі", — повідомляють в Opendatabot. Скріншот:facebook\/OpenDataBot Зокрема, основні причини, за якими на машини накладають обмеження і забороняють їх продаж, пов'язані з протиправними діями їх власників, а саме: несплачених штрафів; боргів за комунальні послуги; кредитів в банку (які взяті на покупку машини, або ж машина в заставі за цим кредитом) відкритого судового провадження. Як собщали Українські Новини, до реєстру боржників в Україні Opendatabot, запущений в лютому цього року, потрапили вже понад 1,7 млн громадян. Крім того, в Мінекономіки опублікували список автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2020.