Реестр должников: в Минюсте рассказали, сколько украинцев уже в него попали

В реестр должников в Украине, запущенный в феврале этого года, попали уже более 1,7 млн граждан. Об этом свидетельствуют данные правительственного сайта Opendatabot.

Так, сообщается, что к должникам из реестра могут применяться определенные ограничения.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист Opendatabot Никита Подгайный.

По данным Министерства юстиции, в реестре на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств - это взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.

Причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов, неуплата по кредитам.

Как сообщали Українські Новини, Министерство юстиции запустило открытый реестр предприятий-должников по зарплате.

Также 5 февраля Министерство юстиции создало Единый реестр должников.