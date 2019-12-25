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25 декабря 2019, среда, 08:50 335
Общество 2019-12-25T08:50:48+02:00
Українські Новини
Реестр должников: в Минюсте рассказали, сколько украинцев уже в него попали

Реестр должников: в Минюсте рассказали, сколько украинцев уже в него попали

Анна Рудык
Реестр должников, Список должников, Минюст, Министерство юстиции
Деньги
Деньги

В реестр должников в Украине, запущенный в феврале этого года, попали уже более 1,7 млн граждан. Об этом свидетельствуют данные правительственного сайта Opendatabot.

Так, сообщается, что к должникам из реестра могут применяться определенные ограничения.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист Opendatabot Никита Подгайный.

По данным Министерства юстиции, в реестре на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств - это взыскание с физических лиц, 8% - с юридических.

Причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов, неуплата по кредитам.

Как сообщали Українські Новини, Министерство юстиции запустило открытый реестр предприятий-должников по зарплате.

Также 5 февраля Министерство юстиции создало Единый реестр должников.

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