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17 февраля 2020, понедельник, 12:34 27
Экономика 2020-02-17T12:34:28+02:00
Українські Новини
НБУ немного понизил курс гривны на 18 февраля

НБУ немного понизил курс гривны на 18 февраля

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, Курс гривны на завтра, Курс НБУ
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 февраля, на 0,83 коп. до 24,4492 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17 февраля, на 5,76 коп. до 24,4409 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 17 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 14 февраля, не изменился и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 февраля на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс покупки – на 1,66 коп. до 24,3106 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

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