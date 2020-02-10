Акции МХП продолжили падение 5-ю неделю подряд и снизились на 5%

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 3 по 7 февраля снизились на 5,5%, или на 0,48 доллара до 8,3 доллара, продолжив падение 5-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, до 3 февраля по сравнению с прошлой неделей акции повысились с 8,4 доллара до 8,78 доллара и продержались на данном уровне до 4 февраля.

Затем акции начали стремительно падать до 8 долларов 6 февраля и до 7 февраля незначительно выросли до 8,3 доллара.

Сделки осуществлялись в течение всей недели.

Объем торгов последней сделки составил 4,706 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 14,4% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали за прошлую неделю на 32 цента.

МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны.