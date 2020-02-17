Акції МХП виросли на 1,2% після 5-тижневого падіння

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 10 по 14 лютого зросли на 1,2%, або на 0,1 долара до 8,3 долара після 5-тижневого падіння.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до 10 лютого порівняно з минулим тижнем котирування акцій знизилися з 8,3 долара до 8,2 за долар, а потім знову зріс до 8,3 долара 11 лютого.

13 лютого котирування знизилися до 8 доларів, однак 14 лютого їм вдалося повернутися до позначки 8,3 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 9,898 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14,4% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП знизилися на 5% минулого тижня.