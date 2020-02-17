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17 февраля 2020, понедельник, 11:21 19
Судебная власть 2020-02-17T11:24:38+02:00
Українські Новини
"Киевпастранс" подозревают в краже более 200 млн гривен

"Киевпастранс" подозревают в краже более 200 млн гривен

Елизавета Кесельман
Прокуратура, Киевпастранс, Расследование, Prozzoro, Мегастрой Альянс

Прокуратой расследуется дело о краже государственных средств в особо крупных размерах КП "Киевпастранс", которое в 2017-2018 годах приобрело товары и услуги у фиктивных фирм ООО "Мегастрой Альянс", ООО "Строй-Экостандарт", ООО "Делонс", ООО " Торговая Компания Техатон МАЗ ". Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 3 февраля, передают "Наші гроші.

Согласно данным "Prozzoro", в 2018 "Мегастрой Альянс" получил от коммунальщиков 57460000 грн. В частности, за ремонт станций линий скоростного трамвая, автобусного парка №5 по ул. Туполева, 21.

"Строй-Экостандарт" получил от КП "Киевпастранс" 16,60 млн грн. Фирма ремонтировала автобусные парки.

В 2018 в "Делонс" коммунальщики заказывали ремонт и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры станций Борщаговской линии скоростного трамвая и закрепленных за станциями территорий. Эта фирма получила 12860000 грн.

В 2017-2018 гг. "Киевпастранс" заказал ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" деталей и запчастей для автобусного парка и трамваев на общую сумму 115,20 млн грн.

Всего четыре фирмы получили 202 120 000 грн.

По данным "Наших Грошей", "Торговую Компанию Техатон МАЗ" связывают с экс-директором "Киевпасстранс" Сергеем Майзелем, который также возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Эта компания вместе с "Киевпастранс" фигурирует в еще одном уголовном деле.

С августа 2016 года Майзеля сменил на посту главы "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Киевпастранс" заявил о планах закончить год с убытками, несмотря на дотации города в 3 млрд гривен.

Кроме того, Столичная ГФС обвинила руководство КП "Киевпастранс" в растрате 28 млн гривен.

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