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17 февраля 2020, понедельник, 08:43 6012
Внешняя политика 2020-02-17T08:44:24+02:00
Українські Новини
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки"

У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки"

Надежда Комендантова
нормандская четверка, Нормандская встреча, Сергей Лавров, МИД России, Саммит
Зеленский, Меркель, Макрон, Путин. Скриншот трансляции
Зеленский, Меркель, Макрон, Путин. Скриншот трансляции

В то время, как украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев, перед проведением встречи в нормандском формате необходим прогресс в вопросах разведения сил на Донбассе, прекращения огня и обмена пленными, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.


Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в нормандском формате] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", – сказал он.

Грушко уточнил, что условием для проведения встречи "Нормандской четверки" является "подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке".

Как сообщали Українські Новини, Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе. 

Ранее Зеленский встретился с главой МВФ на Мюнхенской конференции по безопасности.

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