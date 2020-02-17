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17 февраля 2020, понедельник, 05:28 481 Инфографика
Lifestyle 2020-02-17T06:46:15+02:00
Українські Новини
Ожидания Близнецов не оправдаются, а у Скорпионов будет удачный день — гороскоп на понедельник

Ожидания Близнецов не оправдаются, а у Скорпионов будет удачный день — гороскоп на понедельник

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время как синоптики предупреждают о том, что 17 февраля в Украине возможен штормовой ветер, астрологи отмечают, что в повседневной жизни никого из знаков зодиака "штормить" не будет. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на понедельник, 17 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Прежде чем решиться на покупку давно желаемой вещи, звезды советуют тщательно подумать о том, стоит ли она своих денег. Ведь Овнам следует лучше следить за своим финансовым положением. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов не лучшее время, чтобы приступать к реализации своих планов. Звезды советуют отложить это на более подходящий день. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ни одно из ожиданий Близнецов в понедельник не оправдается. Но звезды советуют не отчаиваться, ведь к вечеру выяснится, что это к лучшему. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В понедельник у Раков произойдет какое-то очень важное событие. Их задача не уходить далеко от телефона и постоянно быть начеку, чтобы не упустить возможность. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам не слушать мнение окружающих, а действовать как считают нужным. Помните, что нет единого правильного мнения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник Девы могут стать свидетелями события, которое может перевернуть их представление о мире. Но звезды советуют тщательно подумать, прежде чем делиться впечатлениями с кем-то. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день моральное состояние Весов будет зависеть от окружающих. Звезды советуют сразу же уходить подальше от тех людей, которые захотят его испортить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет удачный день. Звезды советуют делиться хорошим настроением с другими людьми. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам все будет по силам: хоть море осушить, хоть горы свернуть. Звезды советуют использовать эту возможность разумно. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют не шутить в этот день, ведь окружающие не смогут воспринимать шутки Козерогов адекватно. Также есть риск прослыть не особо серьезным и ответственным человеком.  

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник у Водолеев появится желание удовлетворить свое любопытство не очень достойным способом. Звезды советуют гнать такие желания подальше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день следует следить за каждым своим шагом, ведь в понедельник окружающие будут рассматривать под микроскопом каждое движение Рыб.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Стрельцов и Скорпионов ждут перемены.

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