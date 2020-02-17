Ожидания Близнецов не оправдаются, а у Скорпионов будет удачный день — гороскоп на понедельник

В то время как синоптики предупреждают о том, что 17 февраля в Украине возможен штормовой ветер, астрологи отмечают, что в повседневной жизни никого из знаков зодиака "штормить" не будет. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на понедельник, 17 февраля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа. Овен (21 марта – 19 апреля) Прежде чем решиться на покупку давно желаемой вещи, звезды советуют тщательно подумать о том, стоит ли она своих денег. Ведь Овнам следует лучше следить за своим финансовым положением. Телец (20 апреля – 20 мая) Для Тельцов не лучшее время, чтобы приступать к реализации своих планов. Звезды советуют отложить это на более подходящий день. Близнецы (21 мая – 20 июня) Ни одно из ожиданий Близнецов в понедельник не оправдается. Но звезды советуют не отчаиваться, ведь к вечеру выяснится, что это к лучшему. Рак (21 июня – 22 июля) В понедельник у Раков произойдет какое-то очень важное событие. Их задача не уходить далеко от телефона и постоянно быть начеку, чтобы не упустить возможность. Лев (23 июля – 22 августа) Звезды советуют Львам не слушать мнение окружающих, а действовать как считают нужным. Помните, что нет единого правильного мнения. Дева (23 августа – 22 сентября) В понедельник Девы могут стать свидетелями события, которое может перевернуть их представление о мире. Но звезды советуют тщательно подумать, прежде чем делиться впечатлениями с кем-то. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день моральное состояние Весов будет зависеть от окружающих. Звезды советуют сразу же уходить подальше от тех людей, которые захотят его испортить. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Скорпионов ждет удачный день. Звезды советуют делиться хорошим настроением с другими людьми. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В этот день Стрельцам все будет по силам: хоть море осушить, хоть горы свернуть. Звезды советуют использовать эту возможность разумно. Козерог (22 декабря – 19 января) Звезды советуют не шутить в этот день, ведь окружающие не смогут воспринимать шутки Козерогов адекватно. Также есть риск прослыть не особо серьезным и ответственным человеком. Водолей (20 января – 18 февраля) В понедельник у Водолеев появится желание удовлетворить свое любопытство не очень достойным способом. Звезды советуют гнать такие желания подальше. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В этот день следует следить за каждым своим шагом, ведь в понедельник окружающие будут рассматривать под микроскопом каждое движение Рыб. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Стрельцов и Скорпионов ждут перемены.