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15 февраля 2020, суббота, 12:20 61
Верховная Рада и партии 2020-02-15T12:31:09+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" проводят съезд: в планах обновление совета партии и обсуждение местных выборов

"Слуги народа" проводят съезд: в планах обновление совета партии и обсуждение местных выборов

Анна Рудык
Съезд партии, КВЦ
Съезд
Съезд "Слуги народа". Фото: Страна

Сегодня, 15 февраля, в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии Верховной Рады "Слуга народа". Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что в программе съезда изменения в уставе, перезапуск Высшего совета и полуфинальная дискуссия по идеологии. А также первый этап обсуждения местных выборов.

Параллельно там будет обучение новоизбранных в декабре глав и депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ).

Отмечается, что "Слуга народа" на сегодняшнем съезде планирует обновить совет партии. 

"У нас есть руководящий орган - высший совет партии и, как глава партии, я собираюсь съезду предложить обновить его состав, чтобы мы далее работали более расширенной командой", - сказал депутат Корниенко, добавив, что большинство кандидатов в совет являются депутатами.

Корниенко отметил, что съезд должен утвердить и новую редакцию устава партии. "Мы на местных выборах хотим предотвратить появление юридической грязи и спама, которые были на парламентских выборах. Есть подозрение, что на местных выборах будут появляться клоны не только кандидатов, но и партий", - сказал глава партии "Слуга народа".

Съезд Съезд "слуг народа" в КВЦ "Парковый". Фото: Страна

По словам Корниенко, чтобы избежать подобных ситуаций, над уставом тщательно работали юристы. "Устав юридически выверен и юридически грамотный", - отметил Александр Корниенко. 

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что ее фамилия есть в списке кандидатов в совет партии и она надеется, что делегаты съезда не изберут в руководящий орган политической силы.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" часть депутатов считают коронавирус уловкой маркетологов.

Ранее "Слуга народа" провела собрание фракции при участии Зеленского.

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