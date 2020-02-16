Стрельцам не следует строить планы, а у Дев будет спокойный день — гороскоп на воскресенье

Несмотря на то, что 2020 станет годом Козерогов, другие знаки зодиака также смогут добиться успеха. К примеру, у Тельцов, Львов и Дев воскресенье пройдет легко и беззаботно. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в воскресенье, 16 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют смотреть на вещи шире. Если Овны будут обращать внимание только на мелочи, то могут пропустить что-то очень важное.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы будут иметь большой успех среди представителей противоположного пола. Для Тельцов, которые не состоят в отношениях, воскресенье может стать отправной точкой в любовной сфере.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье Близнецам с самого утра испортят настроение. День будет трудным и многое будет вызывать раздражение. Но звезды советуют не отчаиваться, ведь уже в понедельник все может измениться.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки должны руководствоваться только холодным расчетом. Если хоть на секунду Раки поддадутся влиянию эмоций, то рискуют совершить очень серьезную ошибку.

Лев (23 июля – 22 августа)

В воскресенье Львы наконец смогут отдохнуть и расслабиться. Утро пройдет немного лениво. А вечер звезды советуют провести в компании друзей. Они очень сильно соскучились по Львам.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Этот день будет приятным и спокойным. Но звезды предупреждают, если Девы с кем-то познакомятся в воскресенье, то им следует быть осмотрительными в общении с этим человеком. Ведь в будущем он может принести неприятности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В воскресенье Весы ощутят ностальгию по прошлому. Но звезды предупреждают, что необходимо сначала отпустить прошлое, прежде чем жизнь позволит чему-то новому войти в жизнь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионам не следует высказывать свое мнение окружающим. Есть риск, что они могут кого-то серьезно обидить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В воскресенье у Стрельцов будет не лучший день для того, чтобы строить планы. Особенно, если на их реализацию потребуется много времени. Они вряд ли сбудутся. Зезды советуют Стрельцам посвятить день отдыху.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов в воскресенье основным фундаментом, на котором будет держаться день, станет дружба. Звезды советуют обратиться к друзьям сразу же, как только понадобится помощь в разрешении проблем.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды уверяют, что Водолеям в воскресенье придется знатно попотеть. День обещает быть богатым на различные дела.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют посвятить воскресенье отдыху и заботе о своем здоровье.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Близнецов и Дев ожидают значительные перемены в жизни.