подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
15 февраля 2020, суббота, 13:55 45
Общество 2020-02-15T13:56:42+02:00
Українські Новини
В Офисе Президента посоветовали украинцам "не открывать окна" для экономии

В Офисе Президента посоветовали украинцам "не открывать окна" для экономии

Анна Рудык
Тарифы на тепло, Юлия Ковалив, Офис президента, Платежки за газ

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что украинцам важно заботиться об энергосбережении и посоветовала не открывать окна. Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так, Ковалив рассказала о том, как правительство снизило суммы в платежках украинцев, при этом не изменяя размер субсидии.

"Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь — она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается", — уверила она.

Также Ковалив отметила, что, какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

"Что важно еще: мы долго говорим говорим про тарифы, себестоимость… И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 °С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 °С в квартире и за все это мы платим", — подчеркнула Ковалив.

Также она порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

"Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит", — добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о снижении цен в платежках за коммунальные услуги до 30%.

Больше новостей о: Тарифы на тепло Юлия Ковалив Офис президента Платежки за газ

"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январ...
У Зеленского разобрались с платежами женщины, кото...
Зеленского в Оман сопровождала Госохрана, больше о...
Кабмин хочет объединить платежки за газ и его тран...
Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019
Зеленский встретился с главой МВФ
Новости
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине 14:24
В Офисе Президента посоветовали украинцам "не открывать окна" для экономии 13:55
"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек 13:30
Зеленский выступает на конференции по безопасности в Мюнхене: онлайн-трансляция 13:05
Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019 12:45
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ 23:47
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
больше новостей
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
На пенсию в Украине нужно копить: как выгоднее насобирать на безбедную старость 05:30 Инфографика
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok