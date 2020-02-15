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15 лютого 2020, субота, 13:05 31
Президент 2020-02-15T13:10:18+02:00
Українські Новини
Зеленський виступає на конференції з безпеки в Мюнхені: онлайн-трансляція

Зеленський виступає на конференції з безпеки в Мюнхені: онлайн-трансляція

Анна Рудык
Мюнхенська конференція з безпеки, Виступ Зеленського, Онлайн-трансляція, Володимир Зеленський

Сьогодні, 15 лютого, Президент України Володимир Зеленський в рамках Мюнхенської конференції з безпеки виступає на окремій сесії, присвяченій Україні. Пряму трансляцію веде телеканал 112.

Зазначимо, що вчора, 14 лютого, Зеленський почав дводенний робочий візит до Німеччини, де він бере участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України. Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне зростання і забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права і так званий законопроект про банки.

Тим часом, сьогодні, 15 лютого, в Києві в КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії Верховної Ради "Слуга народу".

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