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15 февраля 2020, суббота, 11:55 25
Происшествия 2020-02-15T11:55:41+02:00
Українські Новини
В Харькове водитель сбил насмерть двух женщин "на зебре"

В Харькове водитель сбил насмерть двух женщин "на зебре"

Анна Рудык
ДТП в Харькове, ДТП, погибшие в ДТП, смертельное ДТП
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа
ДТП. Фото: lug.gр.gоv.uа

Вчера, 14 февраля, в Харькове водитель Mitsubishi сбил насмерть двух пожилых женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что авария произошла на проспекте Льва Ландау, 20.

"Установлено, что 36-летний водитель автомобиля "Mitsubishi" не уступил дорогу пешеходам, которые двигались по пешеходному переходу и, как следствие, совершил наезд на женщин в возрасте около 50-60 лет. От полученных травм они погибли на месте. Их личности сейчас устанавливаются. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно причиной ДТП стало грубое нарушение со стороны водителя правил дорожного движения.

"Мужчина не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия, в результате чего потерял управление и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе", - отметили в полиции.

Информацию по факту ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Решается вопрос о задержании водителя. Согласно санкции статьи ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщали Українські Новини, в тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети.

Ранее полицейский устроил смертельную аварию в Харькове.

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