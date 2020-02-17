Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам

Несмотря на то, что в Украине постепенно повышается возраст выхода на пенсию, Украина все еще остается страной с одним из самых низких пенсионных возрастов в Европе. О том, как скажется на украинцах повышение пенсионного возраста и во сколько выходят на пенсию за границей, пишет Сегодня.

Так, сейчас украинки могут выйти на пенсию в 59 лет, а с 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин снова повышается на полгода. А еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет.

Во сколько идут на пенсию за границей

В Европе возраст выхода на пенсию разный для всех стран. Так, например, в Германии, при условии, что гражданин не имеет инвалидности или не является представителем иной льготной категории, можно закончить работать уже в 65, и эта цифра одинакова, как для мужчин, так и для женщин.

Во Франции возраст выхода на пенсию составил 62 года; помимо этого, у человека должно быть не менее 42 лет стажа, чтобы получить выплаты в полном размере, если стажа недостаточно, можно доработать до 67 лет и уже тогда получить полноценные выплаты.

В Великобритании на пенсию мужчины и женщины также могут уйти в 65 лет, хотя вскоре этот возраст хотят увеличить до 68 лет. В Исландии, Норвегии, Дании и Греции пенсионный возраст уже составляет 67 лет.

А вот в Италии на пенсию можно выйти в 62 года при наличии стажа в 38 лет, в Финляндии пенсионный возраст составляет 63 года, в Швеции — 65, в Швейцарии 65 для мужчин и 64 года для женщин.

Что касается наших ближайших соседей, то в Польше пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, а для мужчин 65, в Словакии 62 года. В Беларуси в 2020 году женщине можно прекратить работать в 56,5, а мужчине — в 61,5. В России в 2020 женщины смогут уходить на отдых в 56 лет, а мужчины в 61 год. Согласно реформе, к 2028 г. женщины будут уходить на пенсию в 60, мужчины — в 65.

Несмотря на то, что в Европе пенсионный возраст все же выше, чем в Украине, не стоит забывать и о продолжительности жизни. Так, согласно данным Программы развития ООН за 2018 год в Украине средняя продолжительность жизни была на уровне 72 лет (76,7 для женщин и 67 для мужчин). Тогда как в Италии средняя продолжительность жизни составляет 83,4 года, в Швейцарии — 83,6, Швеции — 82,7, в Германии и Великобритании — 81,2, в Дании 80,8, в Польше — 78,5 года. Интересно отметить, что даже в Беларуси продолжительность жизни выше, чем в Украине — 74,6, а в России почти такая же — 72,4 года.

"Во многих странах мира власти пытаются повысить пенсионный возраст. В Великобритании недавно повысили пенсионный возраст с 65 до 66 лет и планируют дальнейшее повышение до 68 лет. Во Франции попытка поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет привела к массовым акциям протеста, поэтому власть была вынуждена снять этот вопрос. Только в Италии недавно снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет. Увеличивая пенсионный возраст, власть пытается сократить социальные выплаты и уменьшить дефицит госбюджета. Чем больше возраст выхода на пенсию, тем дольше люди вынуждены работать, дольше перечислять деньги в систему социального страхования, тем меньше людей доживет до пенсии. Однако, такой подход основывается на ложных экономических представлениях", — поясняет кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, добавляет, что все европейские страны рано или поздно сталкиваются с необходимостью увеличить пенсионный возраст. Правда, лучше, когда правительство успевает до принятия подобного решения провести необходимую работу по улучшению качества жизни, но так происходит далеко не везде.

"Повышение пенсионного возраста в Украине вынужденная мера: из страны массово выезжает молодое трудоспособное население, и если ситуация не изменится, то к 2050 году население сократится еще на 28%, а число людей старше 60 лет превысит 35%. Данная тенденция оказывает давление на пенсионную систему, ведь пенсии формируются за счет выплат граждан, занятых в экономике – налогоплательщиков. Чем их меньше, тем сложнее функционировать системе", — говорит Родлер и добавляет, что повышение пенсионного возраста вряд ли способно решить эту проблему.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что продолжительность жизни мужчин в Украине по сравнению со странами Западной Европы на 11 лет меньше.

"Женщины продолжают жить без поддержки (финансовой, моральной), то есть о здоровом и счастливом обществе говорить не приходится. Также следует учитывать, что статистически вероятность умереть в возрасте от 30 до 70 лет в Украине значительно выше, чем в других европейских странах, и почти в два раза выше для мужчин, чем для женщин. В возрасте 50 лет хотя бы одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин", — говорит Орищак.

Он добавляет, что власти не могут не знать об этом, планируя повышение пенсионного возраста. По его словам, в Германии в последнее десятилетие поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2030 году он составит 67 лет — и для мужчин, и для женщин. К 2035 году пенсионный возраст в Дании может достичь 72 лет. В Норвегии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года, предполагается к 2030 году уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст — 67 лет.

"Почему такое случается? Мы видим, что продолжительность жизни растет, рождаемость падает, поэтому страны идут на повышение пенсионного возраста", — поясняет Орищак.

Что даст повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста – дискуссионный вопрос, особенно в украинских реалиях.

Основные причины из-за который власть задумывается о повышении пенсионного возраста – старение населения и дефицит пенсионного фонда. Например, бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год составил 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

"К сожалению, ситуация с наполнением Пенсионного фонда остается критической. Решить эту проблему можно двумя путями. Или оживить экономику страны, или повысить пенсионный возраст. К сожалению, чиновники вместо того, чтобы говорить, как они будут развивать экономику, обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста. Такой подход, во-первых, демотивирует людей оставаться и работать в стране, а во-вторых, создает социальное напряжение", — отметил Виктор Таран, глава центра "Эйдос" и член совета Реанимационного Пакета Реформ.

Только сейчас на рынке труда работающих украинцев старше 40 лет больше половины — 50,3%. Помимо этого, по прогнозам ООН, если рождаемость, смертность и миграция останутся на нынешнем уровне, то к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля людей старше 60 достигнет 32%, т.е. пенсионером в стране будет каждый третий украинец.

В свою очередь, Олег Лиховид, эксперт программы "FinKeeper. Всегда быть при деньгах", отмечает, что повышение пенсионного возраста необходимо, т.к. пенсионеров в стране уже больше, чем официально работающих. Эксперт поясняет, что это поможет притормозить наращивание количества пенсионеров в последующие годы.

"И такой шаг все же создает условия для увеличения пенсии. А ее размером все-таки рулит власть. Хотя это не значит, что власть способна так просто повышать пенсию, ведь при этом ей придется обдирать другие статьи бюджетных расходов: школа, здоровье, армия, дороги и многое другое. Поэтому нынешним пенсионерам придется уповать только на власть, или собственных детей", — подытожил Лиховид.

Хмелевский же добавляет, что, чем дольше работают пенсионеры, тем более высокий уровень безработицы среди молодежи, т.к. им не хватает рабочих мест.

"Особенно эта проблема касается Украины, где тотальная безработица. Молодежь не может найти себе работу и уезжает за границу. Пенсионная реформа 2017 года уже фактически увеличила пенсионный возраст. Для выхода на пенсию нужен трудовой стаж 35 лет. Достичь его из-за безработицы не сможет как минимум половина украинцев. Те, кто не наберет стажа до 65 лет могут получить право на социальную помощь. Дальнейшее повышение пенсионного возраста увеличит количество людей, лишенных средств к существованию, увеличит бедность и безработицу среди молодежи", — поясняет тенденцию Хмелевский.

Сергей Родлер в свою очередь отмечает, что повышение пенсионного возраста едва ли способно решить существующие проблемы, а в случае с Украиной оно просто будет способствовать росту теневой занятости, из-за чего бюджет будет получать еще меньше средств.

"Пенсионная реформа идет уже почти десятилетие, но существенных положительных результатов добиться не удалось: в 2020 году правительство увеличит расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда до 172,57 млрд грн, что на 5 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом. Чиновники прилагают все усилия, чтобы избавиться от дефицита не только за счет снижения размеров выплат, но и сокращения количества пенсионеров: повышают возраст, снижают коэффициент страхового стажа и т.д., а значит, рассчитывать на значительное увеличение пенсий не стоит", — отметил Родлер.

Эксперт добавил, что нужно развивать социальную политику в стране, т.к. после выхода на пенсию в европейских странах люди прекращают активную деятельность, в Украине же продолжает работать более 2,5 млн человек, и это только те из них, кого смог обнаружить Пенсионный фонд.

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Тем временем с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки.

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