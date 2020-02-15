У Рыб будет плодотворный день, а Львам не следует сидеть дома — гороскоп на субботу

Звезды настоятельно советуют не проводить субботу дома, а отправиться на прогулку. Тем более, что погода обещает буть хорошей в этот день. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в субботу, 15 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны всегда на шаг впереди своих конкурентов. Но в этот день звезды не соетуют поворачиваться спиной к ним, ведь в субботу это будет самое уязвимое место Овнов.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день у Тельцов не будет необходимости оправдываться за свои поступки. В субботу им простят все что угодно. Но звезды не советуют этим злоупотреблять.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день у Близнецов дела пойдут лучше, чем они рассчитывали. Звезды советуют не упускать такой шанс и не стесняться в расчетах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам нравится брать на себя большую ответственность. Но именно в субботу это принесет наибольшее удовлетворение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Зведы советуют Ракам провести этот день в компании друзей. Только они смогут по достоинству оценить усилия Раков по придумыванию различных приключений и развлечений.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для того, чтобы решить свою проблему, звезды советуют Девам рассказать о ней близкому человеку. Только он сможет помочь все разложить по полочкам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы будут слишком подозрительными. Но звезды советуют быть осторожней с подозрительностью, ведь это может серьезно кого-то обидеть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам поумерить свой пыл и свою эмоциональность в этот день. Ведь есть шанс, что это может стать причиной ссоры с кем-то из близких.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам следует внимательнее прислушиваться к тому, что будет говорить собеседник. Если Стрельцы будут витать в облаках, то могут пропустить что-то очень важное и полезное.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козероги оказутся под пристальным наблюдениям окружающих людей. Звезды советуют Козерогам постараться не делать ничего, что могло бы их скомпрометировать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям поступать в этот день так, как того требует собственное эго. Заботиться в субботу следует только о себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Суббота окажется для Рыб очень плодотворной. Но только, если Рыбы не позволят испортить себе настроение. Но для этого придется постараться.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Рыб и Весов ожидают перемены в жизни.