У Рыб будет плодотворный день, а Львам не следует сидеть дома — гороскоп на субботу

Звезды настоятельно советуют не проводить субботу дома, а отправиться на прогулку. Тем более, что погода обещает буть хорошей в этот день. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в субботу, 15 февраля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа. Овен (21 марта – 19 апреля) Овны всегда на шаг впереди своих конкурентов. Но в этот день звезды не соетуют поворачиваться спиной к ним, ведь в субботу это будет самое уязвимое место Овнов. Телец (20 апреля – 20 мая) В этот день у Тельцов не будет необходимости оправдываться за свои поступки. В субботу им простят все что угодно. Но звезды не советуют этим злоупотреблять. Близнецы (21 мая – 20 июня) В этот день у Близнецов дела пойдут лучше, чем они рассчитывали. Звезды советуют не упускать такой шанс и не стесняться в расчетах. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам нравится брать на себя большую ответственность. Но именно в субботу это принесет наибольшее удовлетворение. Лев (23 июля – 22 августа) Зведы советуют Ракам провести этот день в компании друзей. Только они смогут по достоинству оценить усилия Раков по придумыванию различных приключений и развлечений. Дева (23 августа – 22 сентября) Для того, чтобы решить свою проблему, звезды советуют Девам рассказать о ней близкому человеку. Только он сможет помочь все разложить по полочкам. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день Весы будут слишком подозрительными. Но звезды советуют быть осторожней с подозрительностью, ведь это может серьезно кого-то обидеть. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды советуют Скорпионам поумерить свой пыл и свою эмоциональность в этот день. Ведь есть шанс, что это может стать причиной ссоры с кем-то из близких. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В этот день Стрельцам следует внимательнее прислушиваться к тому, что будет говорить собеседник. Если Стрельцы будут витать в облаках, то могут пропустить что-то очень важное и полезное. Козерог (22 декабря – 19 января) Сегодня Козероги оказутся под пристальным наблюдениям окружающих людей. Звезды советуют Козерогам постараться не делать ничего, что могло бы их скомпрометировать. Водолей (20 января – 18 февраля) Звезды советуют Водолеям поступать в этот день так, как того требует собственное эго. Заботиться в субботу следует только о себе. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Суббота окажется для Рыб очень плодотворной. Но только, если Рыбы не позволят испортить себе настроение. Но для этого придется постараться. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Рыб и Весов ожидают перемены в жизни.