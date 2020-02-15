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15 февраля 2020, суббота, 05:28 11 Инфографика
Lifestyle 2020-02-15T05:28:01+02:00
Українські Новини
У Рыб будет плодотворный день, а Львам не следует сидеть дома — гороскоп на субботу

У Рыб будет плодотворный день, а Львам не следует сидеть дома — гороскоп на субботу

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото:pixabay
Гороскоп. Фото:pixabay

Звезды настоятельно советуют не проводить субботу дома, а отправиться на прогулку. Тем более, что погода обещает буть хорошей в этот день. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в субботу, 15 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны всегда на шаг впереди своих конкурентов. Но в этот день звезды не соетуют поворачиваться спиной к ним, ведь в субботу это будет самое уязвимое место Овнов. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день у Тельцов не будет необходимости оправдываться за свои поступки. В субботу им простят все что угодно. Но звезды не советуют этим злоупотреблять. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день у Близнецов дела пойдут лучше, чем они рассчитывали. Звезды советуют не упускать такой шанс и не стесняться в расчетах. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам нравится брать на себя большую ответственность. Но именно в субботу это принесет наибольшее удовлетворение. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Зведы советуют Ракам провести этот день в компании друзей. Только они смогут по достоинству оценить усилия Раков по придумыванию различных приключений и развлечений. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для того, чтобы решить свою проблему, звезды советуют Девам рассказать о ней близкому человеку. Только он сможет помочь все разложить по полочкам. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы будут слишком подозрительными. Но звезды советуют быть осторожней с подозрительностью, ведь это может серьезно кого-то обидеть. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам поумерить свой пыл и свою эмоциональность в этот день. Ведь есть шанс, что это может стать причиной ссоры с кем-то из близких. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам следует внимательнее прислушиваться к тому, что будет говорить собеседник. Если Стрельцы будут витать в облаках, то могут пропустить что-то очень важное и полезное. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козероги оказутся под пристальным наблюдениям окружающих людей. Звезды советуют Козерогам постараться не делать ничего, что могло бы их скомпрометировать. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям поступать в этот день так, как того требует собственное эго. Заботиться в субботу следует только о себе. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Суббота окажется для Рыб очень плодотворной. Но только, если Рыбы не позволят испортить себе настроение. Но для этого придется постараться. 

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Рыб и Весов ожидают перемены в жизни.

 

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